Diego Rivarola sale en defensa de la U y deja la grande con estos dichos: “Yo me acuerdo que Colo Colo…”

El ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola destruyó sin asco a todo Colo Colo.

Una importante polémica se ha formado durante las últimas semanas entre la Universidad de Chile y Colo Colo debido a lo que fue la denuncia de los ‘Azules’ al delantero Javier Correa tras sus polémicos gestos después de la victoria en el Superclásico. lo que ha desatado una guerra entre ambos clubes.

En las últimas horas, un histórico de los ‘Azules’ como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que fueron los dichos particularmente del presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, a quien lo destruyó por aquellas palabras.

“Pareciera que depende del lado en el que estés sos sapo o sos llorón, por esto te digo, es tan fácil hoy decir ‘sos sapo o sos llorón’, es una palabra ridícula, una palabra que no identifica a nadie, no sé que quieren llegar con ese tipo de palabras”, comenzó señalando Rivarola.

Siguiendo en esa línea, el ídolo de la Universidad de Chile recordó lo que fue una anterior denuncia de Colo Colo a la Universidad Católica, haciendo alusión a que ellos también se han visto involucrados en este tipo de polémicas, en la que no generaron tanto revuelo como ahora.

Correa hace polémica en el fútbol chileno | Foto: Photosport

“Hay un tema que ojo, hace unos años yo me acuerdo que Colo Colo cuando Nicolás Castillo dijo que el Monumental es un vertedero, ¿Colo Colo que hizo? fue y denunció, entonces ahí ¿quiénes eran los sapos?”, declaró.

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Concluyendo, Rivarola indica que ante el contexto que se vive hoy en día en el mundo del fútbol, hay que tener mucho cuidado con los dichos y acciones que se cometan ante este tipo de polémicas, principalmente en un cargo como lo es el del presidente de un club.

“Hay que tener cuidado con las palabras, esto da vuelta y han habido otras veces más, por eso yo digo. Hay que tener cuidado con las declaraciones que uno hace de la forma que hace y sobre todo en el lugar que estás”, concluyó.