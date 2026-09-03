Vozinha sorprende con su confesión y se disculpa con el hincha de Colo Colo: “Me encantaría…”

El portero de Colo Colo, Vozinha sin duda que generó un importante impacto dentro del fútbol chileno en su llegada al ‘Cacique’ tras lo que fue su tremenda actuación dentro del Mundial 2026 con su Selección de Cabo Verde, en la que sorprendió a todo el mundo con su gran nivel.

Sobre lo que ha sido su primer mes en Colo Colo, el guardameta de los ‘Albo’ tuvo una intima conversación con Fernando González en el canal oficial del club en Youtube, en la que habló de lo que ha sido su integración a nuestro país, donde se mostró feliz de poder haber encontrado ya un hogar.

“Encontré casa, me cambié ya. Tengo un amigo que me ha ayudado mucho y estoy muy agradecido por eso. Pienso que de ahora en adelante va a ser todo un poco más tranquilo. La tranquilidad, privacidad, hacer mi comida a mi gusto es muy diferente a vivir en el hotel”, partió señalando Vozinha.

En lo que ha sido este tiempo en Chile, el guardameta caboverdiano reconoce ha tenido un importante cambio en su vida tras lo que fue el Mundial, en donde hoy en día es una figura pública, en la que constantemente recibe el cariño de la gente, a quien le da una sorpresiva disculpa por no siempre poder atenderlos como él quisiera.

Vozinha y su mensaje a los hinchas | Foto: Photosport

“Es grato, pero muchas veces intenso. Es un país diferente, intenso y mucha veces no consigo dar atención a todos y pido disculpas por eso, porque me encantaría dar atención a todos”.

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“Es difícil salir a caminar en el barrio, es algo que cambió mucho porque siempre me gustó ir a caminar, soy una persona de pueblo y me gusta mostrar el cariño y la atención a las personas. Pero eso cambió mucho. Me gustaría y querría tener más espacio, pero será muy difícil”, declaró.

Finalmente, Vozinha sabe que este cambio de lo que era su vida en Cabo Verde o Portugal a lo que vive hoy en Chile es una diferencia importante, pero siente que con el correr de los meses, él podrá tener algo más de tranquilidad, que es algo que anhela en el país.

“En Cabo Verde las personas siempre me pedían una foto, cambiábamos palabras, lo mismo en Portugal. Pero no era así como hoy, ha cambiado mucho después del Mundial, hoy es muy difícil, siempre tengo que ver la mejor hora donde voy porque siempre habrá movimiento. Pero con el tiempo todo será más calmo y tranquilo”, cerró.