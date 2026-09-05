De titular a cortado: el gran perdedor en la citación de Universidad de Chile ante Coquimbo

Universidad de Chile enfrenta este sábado un partido clave en su lucha por el Chile 2 cuando reciba al complicado Coquimbo Unido en el Estadio Nacional por la Fecha 22 de la Liga de Primera. La U buscará un triunfo ante los Piratas para dejar atrás las derrotas consecutivas que sufrió ante Colo Colo y Universidad de Concepción.

Respecto a la citación de Fernando Gago, la gran sorpresa será el retorno de Octavio Rivero a la convocatoria. El uruguayo logró recuperarse de una lesión en la rodilla que lo obligó a ser operado y que lo mantuvo por más de 200 días fuera de las canchas.

El charrúa sólo alcanzó a disputar dos partidos oficiales a inicio de temporada y luego estuvo gran parte del año en una larga recuperación. Este sábado frente al elenco aurinegro, el ex Barcelona será alternativa en la banca.

El gran damnificado en la citación de la U

Eso sí, el retorno de Octavio Rivero a la convocatoria azul trajo consigo la salida de un jugador que venía siendo titular y que con el correr de las fechas ha ido perdiendo terreno. Se trata del joven canterano azul Ignacio Vásquez, quien fue borrado por Fernando Gago para el duelo ante los coquimbanos y no entró en la lista de citados.

Vásquez, quien estaba llamado a ser el reemplazante natural de Lucas Assadi tras su partida al fútbol de Suecia, finalmente no ha logrado convencer al entrenador argentino que ha cambiado de esquema y ha preferido mover hacia la izquierda a Agustín Arce. La fórmula no ha dado resultados.

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Universidad de Chile y Coquimbo Unido se enfrentan a las 20:00 horas en el coliseo ñuñoíno por la vigesimosegunda fecha del campeonato nacional. Los azules llegan con 36 puntos y necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Chile 2.

Los citados por Fernando Gago en la U

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli.

Gabriel Castellón, Cristopher Toselli. Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández.

Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Nicolás Fernández. Volantes: Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Agustín Arce.

Israel Poblete, Tobías Reinhart, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Barrera, Agustín Arce. Delanteros: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Gonzalo Reyna.