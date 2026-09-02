¿Juan Martín Lucero se va de U. de Chile? Revelan la verdad sobre el caso: “Queda en…”

Pese a los trascendidos, el periodista Marcelo Díaz asegura que el delantero se mantendrá en Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya definió el futuro de Juan Martín Lucero. Si bien el atacante argentino fue sondeado desde el otro lado de la cordillera en este mercado de fichajes, todo indica que no tendrá movimiento alguno.

¿La razón? Durante los últimos días, trascendió que el oriundo de Mendoza era el objetivo de Independiente de Avellaneda, pero desde la cúpula de Azul Azul descartan haber recibido contactos por él.

Al menos, así lo reveló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports. El comunicador explicó la situación del delantero de 34 años, que ha sido blanco de críticas por su bajo rendimiento desde su arribo.

“Lo último y breve, lo de Juan Martín Lucero no tienen nada, no ha llegado nada“, comenzó señalando el reportero en el programa Pelota Parada.

Luego, sobre la eventual partida del futbolista de Universidad de Chile, agregó: “El jugador no ha recibido oferta ni ha conversado con la gente de Independiente, el posible rumor queda en nada”.

Juan Martín Lucero se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Juan Martín Lucero sigue en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el ariete mencionado ha disputado una totalidad de 28 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar tres goles y aportar con cinco asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Universidad de Chile? Su vínculo rige hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que cualquier transferencia tendrá que ser visada por la plana alta de la institución.