Universidad de Chile tiene 5 compromisos por delante en la Liga de Primera 2025 y buscará de manera incansable alcanzar el Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores de América, cupo que hoy se lo estaría llevando Universidad Católica.

Más allá del cierre de año y los partidos que restan, en la U ya piensan en lo que será la temporada 2026 y, en esa línea, un histórico ex jugador de los azules tomó una determinación sobre la delantera de la U.

¿Rodrigo Contreras o Lucas Di Yorio? Fue Cristián Olguín quien se encargó de elegir entre uno de los dos y liquidó al otro: “A mí me gustaba mucho Rodrigo Contreras por lo hecho en Everton y en Antofagasta, pero le pesó la camiseta”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Olguín se la juega por Di Yorio. | Foto: Photosport

Olguín remarca las dificultades que enfrentan los jugadores de ‘equipos chicos’ cuando tienen que rendir en un grande de la capital: “Hablan de refuerzo, jugadores que juegan en equipo chico, llegan a la U… cuesta jugar en la U”.

Por otro lado, Olguín deposita toda su fe en Lucas Di Yorio para ser el delantero estelar en la campaña 2026: “Yo le tengo fe al ‘Flaco’ Di Yorio, tiene sus cositas. Es un jugador de área grande, hay que apostar por él para la próxima temporada”.

Ahora, habrá que esperar al cierre de temporada para ve qué determinación toman en Universidad de Chile, donde mucho dependerá si clasifican a Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

En síntesis

