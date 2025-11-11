Diego Churín, delantero argentino de Universitario de Deportes, se ha convertido en un nombre recurrente en el mercado de pases sudamericano en los últimos meses.

Su capacidad goleadora, experiencia en torneos internacionales y juego de espaldas al arco lo han posicionado como una alternativa atractiva para varios clubes de la región.

Su contrato con el club peruano finaliza el próximo 31 de diciembre, quedando libre y disponible para negociar con otros equipos.

Diego Churin vistiendo la camiseta de Cerro Porteño | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Diego Churín y un historial de interés en Chile

Churín no es un desconocido en el fútbol chileno, donde dejó una buena impresión en su paso por Unión Española y Curicó Unido. De hecho, su nombre se convirtió en recurrente en los pasillos de Universidad de Chile y Colo Colo.

El delantero argentino reveló en su momento que el Romántico Viajero intentó ficharlo cuando estaba brillando en Unión Española. Posteriormente, a inicios de 2024, Azul Azul lo tuvo en su carpeta como una opción de refuerzo, pero finalmente la dirigencia se desistió de concretar la negociación.

Por su parte, el Cacique también mostró interés en contar con sus servicios. La posibilidad de que Churín llegara al Estadio Monumental estuvo latente cuando Gustavo Quinteros era el entrenador del equipo, pero, al igual que en la U, el fichaje nunca se materializó.

Hoy, con su salida del elenco crema, la posibilidad de que el interés por el delantero argentino vuelva a resurgir en los grandes del fútbol chileno puede ser real.

Los números de Diego Churín en Universitario

Durante esta temporada, Diego Churín no tuvo su mejor campaña en Universitario de Deportes y solo sumó cinco goles en 28 partidos (contando Apertura, Clausura y Copa Libertadores).