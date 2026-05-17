Cristián Caamaño destruye a Fernando Gago por este cambio en la U: “Nunca ganó un mano a mano”

El periodista nacional, Cristián Caamaño desmenuzó lo que fue la actuación de la U ante Cobresal.

Universidad de Chile hoy tuvo un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se vieron las caras ante Cobresal y sumaron su segunda derrota consecutiva en su ciclo tras caer por 1-0 en el norte del país

Tras lo que fue este duelo, el periodista Cristián Caamaño analizó en Radio Agricultura la actuación del equipo de Fernando Gago, en la que partió hablando de lo irregular que se ha visto la U en el ciclo del argentino.

“Dos triunfos, dos derrotas y un empate es su derrotero en el Campeonato Nacional, algo parecido en la Copa de la Liga, irregular lo de la U, irregular de un tiempo a otro, de un partido a otro”, partió señalando Caamaño.

En la misma línea, el comunicador resalta en el gran problema del equipo de Fernando Gago, en la que muestra dominio en los primeros tiempos, pero si no se pone en ventaja, se le ponen cuesta arriba los partidos.

La U cayó ante Cobresal | Foto: Photospor

“No importa tener el balón, los rivales entienden que hay que sostener el partido y en la medida que avanza, la U comienza a desgastarse, si no encuentra el gol en el primer tiempo, esto se transforma en la crónica de una muerte anunciada, de un equipo que se queda sin pierna y sin ideas, los reemplazos no dieron resultado”.

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“La U no supo que hacer en el segundo tiempo y después del gol de Pino simplemente se agudizaron los problemas que ya viene mostrando la U con Gago, cuando el partido se le pone contramano no hay respuesta y ahí es donde tiene que insistir”, declara.

Finalmente, Caamaño destruyó lo que fue el cambio de Fernando Gago en sacar a Juan Martín Lucero en el ingreso por Eduardo Vargas, en la que señaló que Lucero no debió salir de la cancha y Vargas debió acompañar al ‘Gato’ en el centro del ataque.

“En el partido nunca entró en ritmo Altamirano, nunca entró en ritmo Vargas, no me parece adecuada la salida de Lucero, me parece que necesitaba Vargas un acompañante, más que Vargas ser el centrodelantero, nunca estuvo dentro del area, nunca ganó un mano a mano, nunca sirvió de pivote, prefería salir del area”, cerró.

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