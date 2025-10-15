No han sido días tranquilos en Universidad de Chile luego de la bomba lanzada por El Mercurio donde aseguraron que el entrenador Gustavo Álvarez se iría a fin de año para asumir en la selección peruana.

El DT de la U se refirió a este tema luego del triunfo a Palestino dejando en claro que no sólo era falsa la información, si no que además rechazaba el contenido de la famosa nota.

Este miércoles Álvarez le concedió una entrevista al medio en cuestión realizada por el mismo periodista que firmó la crónica.

BOLAVIP conversa con Romai Ugarte, el que encuentra positivo que el estratega haya aclarado todo.

“Estuvo bien, hay dos versiones, él tiene la suya, el periodista de El Mercurio tiene sus fuentes, es como el reporteo, algo normal, cuando termine el año veremos qué pasó, si se va a Perú o se queda en Chile”, afirmó.

Romai incluso va más allá y se la juega toda por el DT de la U. “Yo le creo a Álvarez, está bien, y está tranquilo y contento en Chile, yo lo veo cómodo con la familia, sin duda está en la lista de la selección, qué más quiere”, disparó.

Romai Ugarte respalda a Gustavo Álvarez.

Romai Ugarte ningunea a la selección peruana

“Perú no es la primera opción para un técnico, si me dices que se va a un grande de Brasil, o una oferta grande en México o Arabia Saudita, ahí te creo, pero los peruanos son últimos igual que nosotros, allá pierdes tres partidos y te sacan al otro día”, cerró el comunicador.