Pese a que el delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, tiene contrato vigente con el cuadro azul, surgió una versión de prensa que indica que el Pájaro Loco tendría decidido partir y volver a Defensa y Justicia.

BOLAVIP conversa con Romai Ugarte, el que más allá del momento actual del atacante, defiende lo hecho en la U desde que llegó y le aconseja no dejar la camiseta azul.

“Gustavo Álvarez pidió su renovación con lo mostrado el año pasado, pero acá me parece que acá pasa algo, puede ser que el jugador está aburrido y se quiere ir y por eso se filtran esas cosas, que tiene ofertas”, afirmó.

Para luego apuntar a Lea Fernández: “En ningún lado va a estar mejor que en la U, en ningún lugar va a estar como en Universidad de Chile y él lo sabe”.

Respecto a cómo surgen estas informaciones, Romai enfatiza en que “yo no sé si filtrará el jugador o el representante, pero reitero, no estará nunca mejor que en la U, pasa que el tipo que quiere jugar y esa es otra cosa, vamos presionando”.

Romai Ugarte pide la continuidad de Leandro Fernández.

¿Debe continuar Leandro Fernández en la U?

“Tiene que continuar, este año no ha jugado, pero tiene que seguir, ahora es el entrenador el que lo tiene que poner y no sé donde pueda jugar en el equipo actual”, cerró Romai Ugarte.