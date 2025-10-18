Universidad de Chile puede despedirse de uno de sus grandes emblemas. En la antesala del mercado de fichajes, hay un jugador que tendría un pie fuera de la institución para 2026.

Ante tal escenario, Héctor “Tito” Awad ya le comienza a decir adiós. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista abordó una eventual partida que remecería al plantel laico.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Leandro Fernández. El delantero argentino de 34 años mantiene en incertidumbre su continuidad, lo que generó la reacción del comunicador y furibundo hincha azul.

“Sería muy injusto en decirle que se vaya porque ahora no ha hecho nada, si nos dio tanto. Pero, a veces, los jugadores cumplen un ciclo en un sector, en un lugar del mundo donde ellos están“, lanzó.

“Y puede ser que Lea lo haya cumplido. Necesita aires nuevos, aunque no son tan nuevos, porque él salió de Defensa y Justicia. Yo creo que por la felicidad de él, se debiera ir”, agregó.

Tito Awad cree que Leandro Fernández cumplió un ciclo en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Una segunda opción en Universidad de Chile?

A pesar de que estima que es tiempo de que el goleador busque otro rumbo, Tito Awad le dejó la puerta abierta para mantenerse en los azules. Eso sí, lo dejó claro: es un riesgo a asumir.

“Es recuperable, por donde se le mire. Hay que ponerle casi atención como un niño chico. Como lo hizo (Lucas) Assadi, que contrató un psicólogo propio y se mentalizó en ser lo que debió ser desde hace mucho rato”, lanzó.

“Pero tampoco es un cabro, tiene treinta y cuatro años. Entonces, es una apuesta a recuperarlo. Claro, la g ente se va a echar encima mío, pero yo aquí pienso en el jugador y no en la U”, cerró.