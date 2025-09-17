Universidad de Chile ya se encuentra en Perú para lo que será el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar a Alianza Lima por la ida buscando lograr un resultado que deje abierta la chance para la revancha en Coquimbo.

Uno que vivirá un partido especial este jueves es Sebastián Rodríguez, volante de los azules quien estuvo varias temporadas en el cuadro peruano y se ganó el cariño de la exigente hinchada aliancista.

Bigote esperará su chance desde el banco. | Foto: Photosport

En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la capital peruana, Rodríguez fue atajado por la prensa incaica y habló: “Estoy contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son todos los partidos de Copa y más Alianza que lo está haciendo bien este año”, dijo.

Rodríguez asegura que conoce muy bien al actual plantel de Alianza Lima y que, incluso, sigue en contacto estrecho con los jugadores: “Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando mucho con ellos”, agregó.

Lo cierto es que, más allá de las palabras hacia el plantel peruano, Sebastián Rodríguez tendrá que buscar su chance desde atrás, ya que Gustavo Álvarez no lo tiene considerado en el equipo titular que saltará a la cancha en Matute este jueves.

La U salta a la cancha

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 este jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche. ¿La revancha? Una semana más tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.