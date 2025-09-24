Universidad de Chile disputará una verdadera finalísima ante Alianza Lima en Coquimbo, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez se jugarán su gran chance de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana y enfrentar a Lanús.

En la previa a este partido, el ídolo azul Diego Rivarola ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN, en la que comentó lo que será la baja de Marcelo Díaz, la que ve que será algo importante, pero confía en su reemplazo, quien será Sebastián Rodríguez.

“Rodríguez entró bien, parece que será el reemplazante, a ver si está para suplementar de la misma forma, una cosa es entrar y después es ver desde el inicio, por lo menos se le vio bien y entró bien, no se notó tanto la diferencia, pero creo que Marcelo Díaz sigue siendo importante en la U”, partió señalando Rivarola.

Agregando a esto, el hoy comentarista deja en evidencia que si bien Marcelo Díaz ha sido criticado, su baja es más que importante en la U, ya que dentro de plantel hay pocos jugadores que entreguen su calidad y claridad en el mediocampo, el cuál es vital para jugadores como Charles Aránguiz.

Díaz será baja en la U | Foto: Photosport

“Él ha perdido muchas cosas por la edad, como le pasa a muchos jugadores, pero te da algo que muy pocos jugadores tienen, te da la claridad y tranquilidad, sobre todo en esta clase de partidos a nivel internacional, que es difícil de reemplazar muchas veces”, explicó.

Concluyendo, Rivarola si bien indica que la baja de Marcelo Díaz puede ser importante, esta no debería desbalancear al equipo, el cuál ve de muy buena forma para poder quedarse con la clasificación ante Alianza Lima en Coquimbo.

“Marcelo Díaz tampoco venía jugando, es una baja sensible, pero es una baja que no debería mermar el rendimiento del equipo”, cerró.