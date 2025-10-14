La victoria de Universidad de Chile sobre Palestino pasó a segundo plano tras las declaraciones de Gustavo Álvarez. El entrenador del conjunto azul sorprendió con una picante respuesta tras derrotar a los árabes.

¿A qué apuntó? Respondió a la noticia -publicada por El Mercurio- sobre su posible salida de la institución. El DT llamó a la seriedad y apuntó contra el medio en cuestión por la nota.

Ante ello, Cristián Caamaño lo advirtió en los micrófonos de Radio Agricultura. Para el periodista, el estratega debe tomar una postura frente a los rumores. De lo contrario, seguirá afrontando este tipo de situaciones.

“Lo que está claro es que cuando el entrenador cae en la trampa, se termina confundiendo. Se equivoca de enemigo. En toda información tienes dos caminos: negarla o enfrascarte en una discusión”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Es como si fuera primera vez que en el fútbol pasara esto. Se crio en Argentina y ahora se sorprende porque como le está yendo bien, puede venir una selección y se lo quiera llevar“.

Finalmente, el comunicador señaló: “Ha jugado en escenarios complejos, con mucha visualización. Entonces ahí es donde yo creo que se equivoca, disparando a quien quiera recibir el balazo, a hablar en tercera persona”.

Cristián Caamaño aconsejó a Gustavo Álvarez tras su polémica respuesta en Universidad de Chile. (Photosport)

El contrato de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que el DT tiene vínculo vigente con los azules hasta diciembre de 2026. En caso de que decida ponerle fin a su etapa en la institución, deberá pagar una cláusula de rescisión.