Universidad de Chile volvió a los abrazos y venció 2-0 a Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera. Un resultado que le entregó un suspiro a la escuadra azul, pero que no alegró del todo a Héctor “Tito” Awad.

¿La razón? En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista hizo hincapié en una sensible situación del equipo que llena su corazón. No quedó conforme tras derrotar al elenco costero.

Para el furibundo hincha azul, hay una notable baja en el rendimiento grupal de los dirigidos por Gustavo Álvarez. Advirtió que el nivel del plantel es inferior al habitual.

“Ojo que los dos goles fueron de pelota parada, o sea, otra vez no volvimos a hacer goles de juego y es lo que le está faltando a la U, están siendo malos con la pelota encuentro yo, es un término muy de barrio“, comentó.

“Están muy malos con la pelota en los pies, les cuesta mucho tenerla, les cuesta mucho hacer pases bien certeros, preparados y todo, pero por lo menos se ganó”, agregó el comunicador.

Tito Awad no quedó conforme con el nivel de Universidad de Chile ante Everton. (Imagen: Photosport)

La frustración de Tito Awad por Universidad de Chile

Finalmente, el periodista remarcó la necesidad de sumar de a tres puntos en todos los encuentros que restan del certamen local. Sí o sí quiere obtener un cupo directo rumbo a la Copa Libertadores.

“Estoy terriblemente dolido con la derrota contra Universidad Católica, porque en este momento seríamos el Chile 2 si lo hubiéramos ganado, pero punto, hay que alegrarse con el momento no más”, cerró.

