¿Se viene el bombazo de Universidad de Chile? Destapan las cuatro ofertas que maneja Alexis Sánchez

Desde Radio ADN revelaron que el histórico de la selección chilena maneja cuatro ofertas para continuar su carrera, entre ellas la de Universidad de Chile.

Alexis Sánchez comienza a despedirse definitivamente del fútbol europeo. El delantero chileno termina contrato el próximo 30 de junio con Sevilla y todo indica que no continuará en el elenco andaluz, cerrando así un histórico ciclo de 18 temporadas en el Viejo Continente.

Tras pasos por clubes como Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán, el futuro del tocopillano parece estar lejos de Europa y ya comienza a definir cuál será el próximo destino de su carrera.

Según reveló el periodista Rodrigo Hernández en el programa “Los Tenores” de Radio ADN, Alexis actualmente maneja cuatro ofertas concretas sobre la mesa. “No va a seguir en Europa, en este momento tiene cuatro ofertas bastante concretas”, aseguró el comunicador.

Cuatro ofertas maneja Alexis Sánchez para continuar su carrera (Gemini).

Si bien el comunicador no entregó nombres específicos, sí adelantó cuáles son las ligas interesadas en quedarse con el máximo goleador histórico de La Roja. “Sondeos que están transformándose en ofertas, una de la MLS, Brasil sigue vigente, hicieron consultas desde Argentina y en la U le abren la puerta”, comentó.

Además, el periodista agregó que Alexis llegará a Chile en los próximos días y aprovechará su estadía para descansar y analizar cuidadosamente su futuro. “Viene a Chile en los próximos días y lo que hará es dar una vuelta por su viña”, explicó.

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Respecto a una eventual llegada a Universidad de Chile, Hernández advirtió que el delantero todavía no toma una decisión definitiva. “No está del todo convencido. Ya no es la opinión suya solamente, también de su proyecto de familia. Lo de la MLS es para pensarlo, en Brasil es la mejor plata de las cuatro. Después viene la motivación y competitividad de ir a Argentina, en Estados Unidos es estabilidad y nuevos negocios”, cerró.