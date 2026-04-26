Claudio Borghi quedó maravillado con este jugador de Universidad de Chile: “Tiene algo que…”

Universidad de Chile se hizo fuerte en el Estadio Nacional el día de ayer y se quedó con una nueva versión del Clásico Universitario, donde los azules derrotaron por la cuenta mínima a Universidad Católica.

El equipo dirigido por Fernando Gago hizo, por lejos, el mejor primer tiempo en lo que va de la temporada y fue suficiente para sellar la victoria, en donde Juan Martín Lucero anotó su primer gol con la U en el pecho.

Bichi deleitado con Agustín Arce. | Foto: Photosport

Más allá del aporte goleador del ‘Gato’, fue otro el jugador que dejó maravillado a Claudio ‘Bichi’ Borghi: “Tiene buena pegada, buena visión, un control que le permite hacer pases rápidos y tiene algo que para un pibe de 20 años es difícil: agarrar los tiros libres”, dijo sobre Agustín Arce.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex técnico de la Selección Chilena valora también la personalidad que tiene Arce para patear los tiros libres: “Dice ‘acá le pego yo’. Además, da pases fuertes”, agregó.

Agustín Arce ya dejó de ser una promesa en Universidad de Chile y ahora, bajo las órdenes de Fernando Gago, se transformó en una realidad donde cada vez más los hinchas de la U depositan su fe en el joven canterano azul.

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En síntesis

Universidad de Chile derrotó 1-0 a Universidad Católica en el Estadio Nacional.

El delantero Juan Martín Lucero marcó su primer gol oficial con el equipo azul.

Fernando Gago logró la victoria tras el mejor primer tiempo de la temporada actual.