Universidad de Chile se despidió de la Copa Libertadores Femenina 2025 tras caer por 2-0 ante Deportivo Cali en la última fecha del Grupo D, resultado que la dejó en el último puesto de su zona.

El equipo dirigido por Cristóbal Jiménez no logró repetir las actuaciones de años anteriores y se quedó sin opciones de avanzar a los cuartos de final.

La eliminación dolió especialmente por las expectativas que se habían generado en torno al plantel, que contaba con figuras experimentadas y un juego que había mostrado cierta solidez en el campeonato nacional.

Pese al tropiezo internacional, el conjunto azul ya debe cambiar el chip y enfocarse en los desafíos que vienen por delante en lo que resta de la temporada.

La U pone su foco en los playoffs de la Liga Femenina 2025

En los cuartos de final de los Playoffs de la Liga Femenina, las Leonas, que finalizaron segunda con 65 puntos, enfrentarán a Huachipato, elenco que terminó séptimo con 36 unidades.

De acuerdo al calendario confirmado por la ANFP, los partidos de cuartos de final se disputarán el fin de semana del 1 y 2 de noviembre (ida) y el miércoles 5 del mismo mes (vuelta), por lo que las azules contarán con varias semanas de preparación antes de volver a la competencia.

Las Leonas se medirán ante las Acereras | FOTO: Universidad de Chile Femenina

Durante este tiempo, el cuerpo técnico buscará ajustar detalles tácticos, potenciar el ritmo competitivo y mantener al plantel en óptimas condiciones físicas para llegar con fuerza a esta etapa decisiva, donde el objetivo es claro: volver a levantar la corona del fútbol femenino.