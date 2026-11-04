La dirigencia de Universidad de Chile irá por un portero para presionar a Gabriel Castellón. Este último tendrá competencia.

Universidad de Chile comienza a planificar su participación en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil tendrá que sumar piezas de calidad debido a su inminente clasificación a Copa Libertadores.

Es por esto que la cúpula institucional ya tiene definida cuál será la primera posición en la que buscará nuevos jugadores. La misión será encontrar un arquero que luche contra Gabriel Castellón.

Según indica El Deportivo de La Tercera, el objetivo de la directiva azul es amarrar un portero para 2027. Cabe consignar que este fue el principal problema en el último libro de pases de la escuadra universitaria.

“La dirigencia tiene contemplado incorporar a un guardameta que pueda competir con Gabriel Castellón, quien mantiene contrato hasta diciembre del próximo año”, destapó la fuente mencionada.

“El objetivo no es desprenderse del formado en Santiago Wanderers, sino sumar una alternativa que lo obligue a disputar el puesto. La decisión responde a una necesidad que el club ya había identificado en 2026“, agregó.

Gabriel Castellón tendrá competencia en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile sufrirá un adiós

De este modo, la despedida de Cristopher Toselli es cuestión de tiempo. El longevo guardavallas de 38 años saldrá de La Cisterna al término de esta temporada al concluir su vínculo.

Por ende, Universidad de Chile tendrá espacio en su planilla para fichar un arquero y generar una batalla por la titularidad: Gabriel Castellón será uno de los principales protagonistas de la contienda.