“Racing no es más grande que Colo Colo”: ídolo albo le deja un claro mensaje a Fernando Ortiz por su futuro

El ídolo de Colo Colo que le deja un importante mensaje a Fernando Ortiz por su futuro.

Colo Colo tiene hoy en día un importante objetivo pensando en lo que será el 2027 y este será el poder conseguir la continuidad de su entrenador, Fernando Ortiz, quien tras su gran temporada con el ‘Cacique’, ya empieza a tener distintos pretendientes desde el exterior.

En las últimas horas, uno de los posibles destinos que ha aparecido para el ‘Tano’ ha sido Racing Club de Argentina, quien busca a un nuevo entrenador para el 2027 y el DT de Colo Colo hoy es uno de los tantos candidatos.

Ante este escenario, un ídolo del ‘Cacique’ como lo es Marcelo Ramírez tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que indicó a pesar de las dudas, ve poco probable que el DT argentino deje Colo Colo.

“Tendrían que pasar muchas cosas negativas para que Ortiz no siga, una porque él ya conoció a Colo Colo, revirtió un año que empezó compilicado y cuando conoces a Colo Colo, ya sientes el cariño, ya salió campeón prácticamente”, parte señalando Ramírez.

El futuro de Ortiz es un tema en Colo Colo | Foto: Photosport

Agregando, el ‘Rambo’ deja en claro que a pesar de las grandes ofertas en lo económico que puede recibir, el estratega de Colo Colo tiene mucho trabajo adelantado para poder seguir al mando del club en el 2027.

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“Ya tiene avanzado muchísimo con el plantel, con los jugadores jovenes, seguramente le reforzarán el equipo pensando en la Copa Libertadores, yo creo que él no se va. Cuando conoces Colo Colo, te enamoras”, declaró.

Finalmente, Ramírez dejó una polémica declaración sobre los rumores que vinculan a Ortiz con Racing Club, en la que indica que hoy Colo Colo es más popular y tiene mucha más vitrina que el conjunto argentino.

“(Racing Club) No es más grande que Colo Colo”, cerró.