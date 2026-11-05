Johnny Herrera no le suelta la mano a este jugador en la Universidad de Chile: “Yo le tengo fe aún”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera aún tiene fe en este jugador azul para el final de temporada.

Universidad de Chile en esta jornada tiene un duelo crucial dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Antofagasta por el partido de vuelta por los cuartos de final, en donde el equipo de Fernando Gago debe revertir un 0-2 del compromiso de ida.

Previo a este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló de lo que será esta recta final de alto impacto para la U, en el que entre la Copa Chile y el Chile 2, el referente del ‘Romántico Viajero’ expresó cuál debería ser la prioridad.

“Para la U hoy es más importante es el Chile 2”, partió señalando Herrera en TNT Sports.

Para lo que será el partido ante los ‘Pumas’, el ‘Samurái’ aplaude lo que podría ser la aparición de Octavio Rivero desde la partida, en la que deja en claro que el uruguayo le genera mucha más confianza que Juan Martín Lucero.

Herrera aún tiene fe en Rivero | Foto: Photosport

“Vi a Rivero el otro día y me demostró más que Lucero, pero diez veces más”, declaró.

Concluyendo, Herrera confesó que a pesar de no tener un año positivo, tiene una gran ilusión con lo que pueda aportar Octavio Rivero en esta recta final de la temporada para la Universidad de Chile.

“Yo le tengo fe aún a Rivero, es un factor a considerar (su ausencia por lesiones)”, cerró.