Universidad de Chile debe resolver con celeridad el futuro de Gustavo Álvarez al mando del cuadro azul, toda vez que el DT anunció la semana pasada que no seguiría siendo el entrenador para la temporada 2026.

Uno de los nombres que surgieron para reemplazar al argentino fue el de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, DT de O’Higgins quien hace un par de días logró la clasificación a Copa Libertadores de América con el cuadro celeste.

El DT estuvo presente en la Gala Crack de TNT Sports y habló de su presente con los rancagüinos: “Muy contento porque el esfuerzo de un año se coronó con una clasificación a Copa Libertadores de América”, dijo.

Meneghini no se movería de O’Higgins. | Foto: Photosport

En esa línea, Paqui aseguró sentirse feliz por llevar nuevamente a O’Higgins a competir con los más grandes del continente: “Hace mucho que O’Higgins no iba a un torneo internacional, así que pudimos compartir una linda fiesta”.

¿Posible llegada a Universidad de Chile? El DT manifiesta sus deseos de continuar en la ciudad histórica diciendo que “Ya conversamos un poco (con la dirigencia) y esta semana hablaremos con mi representante. Vamos a ver qué pasa, fue un lindo año y creo que se pueden seguir haciendo cosas”, cerró.

Así las cosas, se cae un candidato para dirigir a Universidad de Chile y Michael Clark deberá seguir buscando un nombre que pueda reemplazar a Gustavo Álvarez de cara a la temporada 2026 que se avecina.

En síntesis

El DT Francisco ‘Paqui’ Meneghini es uno de los nombres que surgieron para la Universidad de Chile.

Meneghini logró la clasificación a Copa Libertadores de América con su actual club, O’Higgins.