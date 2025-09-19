Alianza Lima y Universidad de Chile tuvieron su primer combate en el duelo por los cuartos de final por la Copa Sudamericana, en la que en ‘Matute’ ambos equipos terminaron igualando sin goles.

Después de este compromiso, el delantero Hernán Barcos conversó con los medios de comunicación en la zona mixta y desmenuzó lo que fue este partido, en la que dejó su análisis correspondiente.

“Necesitábamos ganar, no se pudo, creo que en el primer tiempo hicimos los méritos para ganar, nos faltó un poco más de profundidad. En el segundo no jugamos tan bien, ellos tuvieron un poco más el control”, partió señalando Barcos.

Agregando a esto, el goleador de los ‘Íntimos’ declaró “creo que estuvimos a la altura, y después con un hombre menos, le cedes un poco el campo. Terminamos corriendo hasta el último minuto”.

Barcos y su amenaza a la U | Foto: Photosport

Proyectando lo que será el partido de vuelta, el ‘Pirata’ no duda en que la llave quedó más abierta que nunca, en la que confían en dar el gran golpe y quedarse con la serie ante la U en Chile.

“La llave está abierta, sabemos que es una cancha difícil, pero sabemos que tenemos un buen equipo y podemos ir a ganarlo allá”, profundiza.

Barcos y el partido en Coquimbo sin público

Para terminar, Barcos habló de lo que será el duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima en Chile, en la que indica que es un escenario muy triste el jugar sin gente, pero que sin duda aquel factor le pesa más al conjunto local.

“Es feo jugar sin público, es lo que hay y tenemos que enfrentar el partido de cualquier manera. Para ellos será difícil“, cerró.