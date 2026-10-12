Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Ñublense de Chillán en la Liga de Primera

Universidad de Chile tiene confirmada su formación para enfrentar a Ñublense en esta jornada.

Universidad de Chile vuelve a ver acción dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibirán en el Estadio El Teniente de Rancagua a Ñublense de Chillán en un compromiso vital en la lucha por el Chile 2.

Para este partido, el estratega Fernando Gago remeció todo en el camarín azul tras lo que fue la derrota ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile por 2-0, en la que dejó un serio mensaje para llegar bien aspectado a esta fase final.

En este duelo, el conjunto ‘Laico’ tiene importantes novedades dentro de su esquema, en la que recupera en su equipo estelar a Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Agustín Arce, quienes serán de la partida y Charles Aránguiz quien dejó atrás sus problemas físicos.

La formación de la Universidad de Chile será con: Gabriel Castellón en portería; Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en la defensa; Charles Aránguiz, Tobías Reinhart y Agustín Arce en el mediocampo Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en delantera.

La U espera volver a los triunfos | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Chile y Ñublense se disputará este lunes 12 de octubre a partir de las 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua y el arbitraje será de Cristián Garay.