La gran noticia que recibe Fernando Gago en la Universidad de Chile en un momento clave

En la Universidad de Chile ya se preparan con todo para lo será su segundo encuentro dentro de esta segunda rueda en la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibirán a Huachipato en el Estadio Nacional.
Para este duelo, el entrenador argentino, Fernando Gago recibe una tremenda noticia dentro de su plantel para este compromiso, en la que vuelve a contar con una gran figura.
Se trata del defensor Matías Zaldivia, quien deja atrás sus problemas físicos y ya trabajaría a la par de sus compañeros para ser una opción en el duelo ante los ‘Acereros’.
El estratega azul deberá ver la semana de trabajo que cumple el ‘Mati’ y ver si podrá ser de la partido o le buscará dar minutos desde la banca de suplentes, para que empiece a retomar el fútbol.
Zaldivia volvería a ser opción en la U | Foto: Photosport
Cabe recordar que el último partido que disputó Matías Zaldivia fue el 10 de mayo, en lo que fue la derrota de la Universidad de Chile por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.
Desde ese entonces, Zaldivia ha sufrido de bajas y altas por su situación física, en la que hoy ya estaría disponible al 100% para volver al trabajo en la Universidad de Chile.
En Síntesis
- Universidad de Chile recibirá a Huachipato en el Estadio Nacional.
- El defensor Matías Zaldivia superó sus problemas físicos y volvió a entrenar.
- El último partido de Zaldivia fue el 10 de mayo ante Unión La Calera.