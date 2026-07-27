Al ídolo de Universidad de Chile no le gusta la idea de sumar a Valentín Gauthier para el segundo semestre.

Universidad de Chile tiene un misterio instalado en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil no sabe si confirmará a Valentín Gauthier, lo que generó la reacción de una leyenda del club.

¿De quién se trata? Johnny Herrera habló fuerte y claro sobre el posible arribo del defensor uruguayo. Para él, hay un punto más importante que los eventuales problemas físicos.

En los micrófonos de TNT Sports, el ídolo azul abordó la polémica sobre el zaguero charrúa y abrió otro debate: no considera que enriquecer la retaguardia sea la prioridad en este momento.

“A la U le llegan muy poco. Yo creo que es innecesario. ¿Lo pidió el técnico? Aparte (Bianneider) Tamayo, en teoría, era el último central y hoy es el más sólido”, comentó el histórico guardavallas.

Sobre la misma línea, el emblema de Universidad de Chile agregó: “A la U le llegan muy poco. De lo mejorcito en la época (Gustavo) Álvarez era la parte defensiva. Y (Matías) Zaldivia está de alta, entiendo”.

Johnny Herrera se refirió al eventual arribo de Valentín Gauthier a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile mantiene el misterio en el mercado de fichajes

A pesar de dicha discusión, Johnny Herrera tiene la mente lejos de lo que pueda suceder en el plantel laico: va más allá del horizonte en el equipo de sus amores. Estará atento a la formalización de Michael Clark y compañía por el caso Sartor.

“Este jueves (30 de julio) queda la grande. Ojalá que por el bien del club, se transparente todo. Que se limpie el club y que la gente que tenga que asumir lo haga de manera transparente“, cerró.