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MERCADO DE FICHAJES

Johnny Herrera rechaza a este refuerzo para Universidad de Chile: “Es innecesario”

Al ídolo de Universidad de Chile no le gusta la idea de sumar a Valentín Gauthier para el segundo semestre.

Johnny Herrera cuestionó esta eventual incorporación de Universidad de Chile.
© TNT SportsJohnny Herrera cuestionó esta eventual incorporación de Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene un misterio instalado en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil no sabe si confirmará a Valentín Gauthier, lo que generó la reacción de una leyenda del club.

¿De quién se trata? Johnny Herrera habló fuerte y claro sobre el posible arribo del defensor uruguayo. Para él, hay un punto más importante que los eventuales problemas físicos.

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En los micrófonos de TNT Sports, el ídolo azul abordó la polémica sobre el zaguero charrúa y abrió otro debate: no considera que enriquecer la retaguardia sea la prioridad en este momento.

A la U le llegan muy poco. Yo creo que es innecesario. ¿Lo pidió el técnico? Aparte (Bianneider) Tamayo, en teoría, era el último central y hoy es el más sólido”, comentó el histórico guardavallas.

Sobre la misma línea, el emblema de Universidad de Chile agregó: “A la U le llegan muy poco. De lo mejorcito en la época (Gustavo) Álvarez era la parte defensiva. Y (Matías) Zaldivia está de alta, entiendo”.

Johnny Herrera se refirió al eventual arribo de Valentín Gauthier a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Johnny Herrera se refirió al eventual arribo de Valentín Gauthier a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile mantiene el misterio en el mercado de fichajes

A pesar de dicha discusión, Johnny Herrera tiene la mente lejos de lo que pueda suceder en el plantel laico: va más allá del horizonte en el equipo de sus amores. Estará atento a la formalización de Michael Clark y compañía por el caso Sartor.

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“Este jueves (30 de julio) queda la grande. Ojalá que por el bien del club, se transparente todo. Que se limpie el club y que la gente que tenga que asumir lo haga de manera transparente“, cerró.

Martín Aliaga
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