Universidad de Chile oficializa a Igor Lichnovsky: “Soy un hincha cumpliendo un sueño”

El defensor central concretó su regreso al elenco estudiantil tras 13 años fuera del país. Llega como futbolista libre.

Es oficial: Igor Lichnovsky se convirtió en el tercer refuerzo de Universidad de Chile. Tras más de una década fuera de casa, el oriundo de Peñaflor se vuelve a vestir de azul en este mercado de fichajes.

Luego de 13 años, el defensor central regresa al club que lo formó profesionalmente y lo hará con una misión: conseguir el título local. Se pondrá inmediatamente a las órdenes de Fernando Gago.

Así lo ratificó la propia institución a través de sus plataformas digitales. El canterano se suma al plantel para intentar arrebatarle el grito de campeón al archirrival. Está a 12 puntos.

“Llego en un gran momento de mi carrera. Me siento bien. Decidí dejar muchas otras cosas de lado por venir. Soy un hincha que está cumpliendo el sueño“, lanzó el zaguero en su presentación.

“Me fui joven y hoy soy un central hecho. He madurado mucho dentro de la cancha (…) Los objetivos son títulos. Vengo porque veo al equipo bien. Uno, cuando va a un lugar, quiere ir a ganar”, agregó.

Igor Lichnovsky fue oficializado por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Igor Lichnovsky refuerza a Universidad de Chile

Cabe consignar que según trascendió, el futbolista en cuestión firmó un vínculo por dos temporadas y media. Es decir, hasta fines de 2028: selló un largo pacto con el elenco de sus amores.

De esta manera, se une a Tobías Reinhart y Gonzalo Reyna entre las incorporaciones. El libro de pases de la Liga de Primera concluye este jueves 13 de agosto a las 23:59 horas.