El ídolo de Colo Colo y padre del delantero de Talleres de Córdoba, se refirió a la posibilidad de que llegue al Cacique en este mercado.

Este jueves se cierra el libro de pases de la ventana de invierno de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo busca abrochar un último fichaje, siendo nada más que el delantero Bruno Barticciotto.

El Cacique se ha encontrado con una nueva oportunidad de mercado, luego de haber traído al arquero caboverdiano Vozinha y el defensa chileno Iván Román.

El atacante de 25 años no será tenido en cuenta por Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba y le buscan una salida a préstamo, donde picó el líder del torneo nacional.

Sobre esta posibilidad se refirió el padre del futbolista, Marcelo Barticciotto, ídolo albo y panelista de Radio Cooperativa. En dicho espacio, confirmó que existe esta opción en las últimas horas del mercado.

“Podría salir ahora, podría salir a préstamo, pero no tengo más información. No he hablado con él, ahora le escribí y no me contestó, para variar. Podría salir, (el destino) no se sabe, pero hay una posibilidad de salir de Talleres”, comentó el exfutbolista.

En Colo Colo se entusiasman con la posible llegada de Bruno Barticciotto. (Foto: Instagram)

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La deuda pendiente de los Barticciotto con el DT de Colo Colo

En la instancia, también bromeó por los dichos del entrenador Fernando Ortiz, quien dirigió a Bruno en el Santos Laguna de México y lo sacó al baile por deberle un asado.

“Sí, lo conozco a Brunito, claro que sí. Es más, le regalé un asador cuando me fui de Torreón, que nunca me invitó a comer un asado. Él lo sabe y el padre también”, apuntó el técnico argentino en conferencia de prensa.

En respuesta y entre risas, el campeón de la Copa Libertadores 1991 adelantó que si llega Bruno a Colo Colo, invitará al Tano Ortiz a comer: “Ya lo voy a invitar. Si viene Bruno, lo voy a invitar para que lo ponga, lo atiendo yo, todo, hago de mozo, todo”.

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En síntesis