El comentarista deportivo reaccionó al inminente regreso de Igor Lichnovsky. Lo dirigió en la Selección Chilena.

Universidad de Chile tiene dos refuerzos confirmados y un tercero se alista para ser oficializado. El conjunto estudiantil ratificará el arribo de Igor Lichnovsky, que vuelve al elenco que lo forjó tras 12 años.

Y ello fue aprobado por Claudio Borghi. En los micrófonos de TNT Sports, el comentarista deportivo le puso el visto bueno al zaguero central. Lo conoce de muy cerca. ¿Por qué?

Durante su paso como DT de la Selección Chilena, lo citó a sus convocatorias. Lo llenó de elogios por sus cualidades futbolísticas, pero también por su manera de desenvolverse con sus pares.

“Es un cabro extraordinario. Muy buen cabro, muy educado cuando yo lo tuve, no sé ahora. En ese aspecto, me alegra que venga“, comenzó señalando en el programa Todos Somos Técnicos.

“En el aspecto defensivo, creo que el técnico pidió un defensa. Acá va mi pregunta: ¿no pedirá un defensa porque sabe que (Bianneider) Tamayo se va a ir? Le renovaron, pero tenía ofertas”, advirtió.

Igor Lichnovsky vuelve a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Igor Lichnovsky será refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, el retirado mediocampista reflexionó sobre la tercera incorporación de la escuadra universitaria, que llega como futbolista libre tras desvincularse de Fatih Karagümrük de Turquía.

“Viene un jugador de mucha experiencia y es salido del club. No necesita la aprobación de ningún hincha. Deportivamente, le puede servir a la U y humanamente es bárbaro. Para mí, es una buena opción“, cerró.