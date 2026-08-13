Colo Colo deja escapar a este refuerzo en el mercado de fichajes: “No me llamó nadie”

Andrés Fassi fue consultado sobre Bruno Barticciotto y la respuesta fue clara. El presidente de Talleres descartó contactos desde Chile.

Colo Colo tuvo una importante oportunidad en el mercado de fichajes, pero todo indica que no la tomará. ¿De quién se trata? El hijo de uno de los ídolos de la institución tendrá que seguir esperando para arribar a Macul.

Ese es el caso de Bruno Barticciotto, que actualmente milita en las filas de Talleres de Córdoba. Según afirmó el presidente del elenco argentino, Andrés Fassi, no tuvo contactos con Blanco y Negro.

Al menos, así lo expresó en una escueta conversación con Radio ADN. El mandamás trasandino negó haber recibido propuestas desde conjuntos chilenos en este período de transferencias.

“Nadie de Colo Colo me llamó, no hay nada. Las opciones son tres equipos argentinos. Bruno es un gran jugador”, destapó el dirigente de Talleres.

De esta manera, el formado en Universidad Católica y con pasos por Palestino tendrá que aguardar por un nuevo destino en el libro de pases. Las lesiones han opacado su presente al otro lado de la cordillera.

Bruno Barticciotto no llegará a Colo Colo. (Imagen: Talleres)

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Colo Colo se aleja de Bruno Barticciotto

Bajo este panorama, la escuadra alba mantiene a Vozinha e Iván Román como únicas incorporaciones ratificadas para el desenlace de la temporada. Ya fueron oficializados en el Estadio Monumental.

¿Cuándo termina esta ventana de transacciones? En Chile, está fijado para este 13 de agosto a las 23:59 horas. El reloj avanza y es implacable: es la última oportunidad para registrar futbolistas para el cierre de campaña.