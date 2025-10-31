Universidad de Chile sigue sumando problemas tras caer 1-0 ante Lanús y quedar fuera de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto azul no solo fue eliminado del certamen continental.

Luego de la derrota en territorio argentino, la directiva laica puede recibir una importante notificación. ¿Por qué? Se expone a una millonaria multa después el compromiso contra el elenco granate.

La razón: todo el plantel universitario se retiró en silencio luego de la polémica definición en Buenos Aires. Ello es sancionado por el reglamento interno de la CONMEBOL.

Según detalla la normativa, al menos un jugador de cada escuadra debe conversar con la transmisión oficial tras el pitazo final. En esta ocasión, ninguna figura azul tomó dicha responsabilidad.

Seguramente, la evitaron ante la frustración del momento. Y cómo no: gran parte de la eliminación pasó por decisiones arbitrales. El desempeño de Alexis Herrera tras la cordillera fue paupérrimo.

¿Cuánto deberá pagar Universidad de Chile? La sanción bordea los cinco mil dólares, es decir cerca de cinco millones de pesos chilenos: ese es el costo del silencio.

El plantel de Universidad de Chile se retiró sin emitir palabras tras la derrota ante Lanús. (Imagen: Photosport)

La cifra que ganó Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025

Cabe destacar que los azules recibieron 2,6 millones de dólares por su participación hasta semifinales de la competencia internacional. Se suman a los 3,9 millones USD obtenidos en Copa Libertadores.