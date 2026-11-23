El equipo de Fernando Gago enciende las alarmas por su goleador, que tendrá que pasar por quirófano por una lesión.

Universidad de Chile lamenta una de las peores pesadillas posibles en la recta final de la temporada: Eduardo Vargas será baja. ¿Por cuánto tiempo? El oriundo de Renca inquieta en La Cisterna.

Según informa AS Chile, el atacante de 36 años sufrió una lesión en su mano derecha, la que se confirmó en la victoria contra O’Higgins en Rancagua. Un vendaje delató su problema.

Por esto, tendrá que pasar por quirófano, lo que supone su ausencia en la última parte de la campaña. Los azules aún luchan por su clasificación a certámenes internacionales y están en semifinales de Copa Chile.

“La preocupación para la U es Eduardo Vargas (…) El delantero será operado durante la tarde de este lunes debido a una fractura metacarpiana en la mano derecha, esto en la Clínica Meds de La Dehesa”, indica el medio.

Luego, agrega: “Debido a un golpe sufrido en el primer tiempo del duelo ante los rancagüinos. Pese a que disputó todo el encuentro, durante el entretiempo le aplicaron un vendaje en la misma mano donde se someterá a la cirugía”.

Eduardo Vargas será operado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile pierde a Eduardo Vargas

Finalmente, una fuente anónima -vinculada al caso- detalló el plazo de recuperación del mítico seleccionado chileno. Los universitarios cruzan los dedos para recuperarlo cuanto antes.

“Todo va a depender de la gravedad y del grado de fractura que tiene. Hay distintas formas de tratarlo luego de la operación“, advirtió.

“Al tratarse de una fractura de metacarpiano, lo más probable es que que le inmovilicen la mano afectada, por lo que existe una posibilidad de que no pueda jugar por un par de semanas“, cerró.