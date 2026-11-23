Colo Colo cosechó un tremendo triunfo en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ vencieron por 3-0 a la Universidad Católica, con una soberbia actuación de Maximiliano Romero, quien se lució al reemplazar a Javier Correa y anotó un triplete.

En la previa a dicho duelo, el delantero del ‘Cacique’, Javier Correa conversó con el canal oficial del club y habló de lo que será su proceso de recuperación tras su operación en los meniscos de su rodilla derecha, en la que aclaró cuándo volverá a las canchas.

“Son dos meses de recuperación”, fue lo que indicó Correa, dejando en claro que volverá a mediados de enero para sumarse a los trabajos de Colo Colo en la temporada 2027.

Agregando, el goleador del ‘Popular’ dejó un mensaje de agradecimiento a todos sus compañeros en Colo Colo, quienes lo protegieron en esta recta final de la temporada de lo que era su problema en los meniscos, el que pudo lidiar hasta que levantaron la copa.

Correa habló tras su operación | FOTO: Photosport

“Le agradezco a mis compañeros, que me cuidaron y me protegieron toda esta última parte que estuve lesionado, que me protegieron en cada entrenamiento, no me pegaban y no me maltrataban (risas)”, declaró.

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Concluyendo, Correa ya piensa en lo que es el 2027 y muestra toda su ilusión en lo que será el volver a disputar la Copa Libertadores, en donde quiere llegar de la mejor forma a dicha competencia y hacer historia con la camiseta de Colo Colo.

“Mucha alegría, siempre es un orgullo representar esta camiseta en la Copa Libertadores, es una obsesión, hay que vivirlo como tal, como una obsesión”, cerró.