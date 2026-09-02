El Tomate Mecánico volvió a los festejos tras derrotar al elenco chillanejo en el duelo pendiente de la Fecha 17 de la Liga de Primera.

Deportes Limache volvió a los festejos en la Liga de Primera tras derrotar por 2-0 a Ñublense en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, en un duelo pendiente de la fecha 17 que finalmente se disputó este miércoles luego de haber sido suspendido originalmente por un desperfecto eléctrico en el recinto.

Con goles de Daniel Castro a los 49′ y un autogol de Osvaldo Bosso (69′), el conjunto dirigido por Víctor Rivero volvió a entusiasmarse en la medianía de la tabla con los puestos de clasificación a copas internacionales. En tanto, Ñublense volvió a enredarse y sumó su segunda caída al hilo tras el tropiezo ante Concepción el pasado fin de semana.

De esta manera la lucha por torneos internacionales quedó al rojo vivo. Deportes Limache llegó al 7° puesto con 30 puntos, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se estancaron en el sexto lugar -último boleto para copas- con 32 unidades.

En la próxima fecha, Ñublense visitará a Deportes La Serena en La Portada (domingo 6 de septiembre a las 12:30 horas), mientras que Limache recibirá a Cobresal en Quillota el día lunes del mismo mes a las 20:00 horas.

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