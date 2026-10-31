Universidad de Chile y su probable formación para enfrentar a la Universidad Católica en el clásico

Universidad de Chile y su probable formación para enfrentar el clásico ante la Universidad Católica.

Universidad de Chile ya alista sus últimos detalles para lo que será un importante partido que deberá disputar en la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario en el Claro Arena.

Este partido será crucial para los dirigidos por Fernando Gago, quienes saben que en caso de poder conseguir una victoria en condición de visitante ante su clásico rival, encaminarían en gran parte su objetivo de poder quedarse con el Chile 2.

Por esto, el conjunto ‘Laico’ desea estirar su buena racha de resultados dentro del torneo y poder conseguir una victoria ante los ‘Cruzados’, quienes son su rival directo en esta lucha.

Para este partido, el estratega argentino contará con una gran noticia y esta es de que podrá contar con la totalidad de su plantel, en la que en su convocatoria haría una modificación, en la que ingresaría Javier Altamirano por Gonzalo Reyna.

La U quiere lograr el triunfo ante la UC | Foto: Photosport

De esta manera, la formación de la Universidad de Chile sería con: Gabriel Castellón en portería; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en defensa; Marcelo Morales, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Maximiliano Guerrero y Agustín Arce en el mediocampo; Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas en delantera.

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El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena.