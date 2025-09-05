Universidad de Chile ya prepara su enfrentamiento ante Alianza Lima por cuartos de final de Copa Sudamericana. En primera instancia, el conjunto azul visitará al elenco peruano y tras ello lo recibirá para definir la llave.

¿En qué estadio se jugará el segundo compromiso? La directiva del cuadro laico ya tiene el visto bueno para ir al norte del país: consiguió el OK de las autoridades.

Tal como adelantó BOLAVIP Chile tras el fallo CONMEBOL y según confirma La Magia Azul, dicho recinto será el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El duelo del 25 de septiembre se disputará en la Región de Coquimbo.

Según aportó el medio citado, los azules ya contarían con la autorización del alcalde de la comuna, Ali Manuel Manouchehri, como también de la Delegación Presidencial Regional.

Cabe destacar que en este encuentro en cuestión, no habrá público local ni visitante: se jugará a puertas cerradas por el castigo a Universidad de Chile tras los incidentes ante Independiente de Avellaneda.

Los azules no podrán estar con su gente por siete partidos en casa y siete fuera de ella. A su vez, la institución deberá pagar 270 mil dólares por lo acontecido en Buenos Aires.

Universidad de Chile jugará ante Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. (Photosport)

¿Por qué Universidad de Chile no juega en el Estadio Nacional?

Cabe destacar que el cuadro universitario no puede utilizar el reducto de Ñuñoa por el Mundial sub-20. El principal recinto deportivo del país es sede para la cita planetaria juvenil, a disputarse desde el 27 de septiembre.