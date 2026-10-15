Va por TV abierta: Hora y qué canal transmite los partidos de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina

'Las Leonas' se preparan para un nuevo desafío dentro de la Copa Libertadores Femenina.

En esta jornada se da incio a lo que será la nueva edicion de la Copa Libertadores Femenina, en donde la Universidad de Chile será una de las representantes del fútbol chileno en esta competición.

Las Leonas tienen como principal objetivo buscarán avanzar a las instancias finales y mejorar sus anteriores participaciones en el torneo, en la que su mejor campaña fue en el 2020, cuando alcanzó las semifinales.

Para esta edición, las dirigidas por Nicolás Bravo integrarán el Grupo D, en el que se verán las caras ante Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia.

Si bien el grupo se ve complejo, ‘Las Leonas’ esperan poder estar a la altura de este gran desafíos, por el que se han preparado con todo y buscarán llegar a la fase final de esta competencia.

La U espera tener un buen desempeño | Foto: U. de Chile

El estreno de la Universidad de Chile en esta Copa Libertadores será este viernes 16 de octubre ante Nacional de Uruguay, en el que se enfrentarán a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil de Quito en Ecuador.

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Los hinchas de la Universidad de Chile podrán seguir todos los partidos de ‘Las Leonas’ en esta Copa Libertadores de forma gratuita, a través de las plataformas digitales de Chilevisión y Pluto TV.

Los partidos de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina

Viernes 16 de octubre: Nacional vs. Universidad de Chile – 21:00 horas – Quito.

Lunes 19 de octubre: Libertad vs. Universidad de Chile – 21:00 horas – Quito.

Jueves 22 de octubre: Universidad de Chile vs. Deportivo Cali – 17:00 horas – Quito.