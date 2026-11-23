Si bien se estima un plazo de recuperación de tres semanas, durante la segunda ya puede estar disponible para sumar minutos.

Universidad de Chile perderá a uno de sus mayores emblemas: Eduardo Vargas sufrió una lesión y tendrá que ser sometido a una cirugía en su mano derecha. ¿Cuánto tiempo estará fuera?

A pesar de que se temió lo peor, el oriundo de Renca le entrega un pequeño respiro al conjunto estudiantil. Según informa Emisora Bullanguera, el atacante de 37 años puede estar en un cruce clave.

Si el futbolista sigue el plan a la perfección, se espera su participación en la llave de semifinales de Copa Chile contra Coquimbo Unido o Unión La Calera. Se disputará en las primeras semanas de diciembre.

“El tema del delantero goleador de los azules serán tres semanas fuera de las canchas. Es entonces que, según nos destacan, con la mano bien inmovilizada y cumpliendo el tratamiento, podrá jugar la segunda semana“, indica la fuente.

En la misma línea sobre la estrella de Universidad de Chile, agrega: “En ese sentido, podría llegar a la primera semifinal de la Copa Chile, la primera semana de diciembre, ante Coquimbo Unido o La Calera”.

Eduardo Vargas ilusiona a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile pierde a Eduardo Vargas

De este modo, el experimentado jugador solo quedará al margen contra Deportes Concepción por la fecha 29 de la Liga de Primera. Está pactado para este sábado 28 de noviembre.

Cabe consignar que durante esta campaña, Eduardo Vargas acumula una totalidad de 36 compromisos. En dichos enfrentamientos, anotó 18 goles y aportó con cinco asistencias.