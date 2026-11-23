Uno de los jugadores titularísimos de Colo Colo fue consultado por su continuidad, la que depende netamente de Blanco y Negro.

En Colo Colo tienen que empezar a definir lo que harán con los jugadores que terminan contrato en diciembre, luego de haber concretado la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

En total, son ocho nombres los que deben ser revisados por la gerencia deportiva del Cacique, entre ellos tres que están a préstamo con opción de compra.

Uno de estos casos es el de Álvaro Madrid, que ha sido de las grandes figuras en la obtención de la estrella 35 y que viene de dar dos asistencias en la goleada por 3-0 en el clásico contra Universidad Católica.

En el Estadio Monumental tendrían la intención de hacerse de su pase, por el que deben pagar 500 mil dólares a Everton de Viña del Mar antes del 15 de diciembre, incluso ya se habrían puesto en contacto con el cuadro Oro y Cielo.

Pero el jugador se desmarca de esto, pues tras el clásico conversó con la prensa en zona mixta y se desentendió de estas conversaciones, aunque dejó claro que quiere continuar en el Eterno Campeón.

“Hay un contrato que tiene que terminar la Copa Chile y el Campeonato, entonces no me desespero. Me ilusiona seguir, pero tranquilo, porque falta que termine todavía”, comenzó diciendo respecto a los plazos.

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“No sé nada, eso yo siempre con mi representante lo hablo y siempre tenemos una buena comunicación cuando es algo real, entonces no estoy preguntando tampoco. Estoy tranquilo, esperando que termine el año de buena manera”, agregó ante la consulta de si tiene alguna novedad.

Solo piensa en la Copa Chile

El excapitán ruletero no quiere salirse del foco en este cierre de campaña, donde Colo Colo va en busca del doblete tras haber conseguido la Liga de Primera 2026.

“Quedan dos fechas todavía, falta para que termine, quedan dos partidos y la Copa Chile, así que estoy pensando en eso por ahora”, concluyó Madrid.