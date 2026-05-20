VIDEO | El insólito penal fallado de Rodrigo Contreras que se hace viral en la Copa Sudamericana

El insólito fallo que tuvo el ex Universidad de Chile, Rodrigo Contreras en la Copa Sudamericana.

El ex delantero de la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras goza de un gran presente dentro de lo que es su nuevo club en el 2026, en donde el atacante se consolida como el gran goleador del Millonarios de Colombia.

Dentro de las últimas horas, el ‘Tucu’ hizo noticia dentro de la Copa Sudamericana y no para algo muy bueno, ya que el argentino tuvo un insólito fallo que se hizo viral.

En lo que es la quinta fecha dentro de la fase de grupos, Millonarios tenía un duelo clave ante Sao Paulo en Brasil, en donde los colombianos igualaron a un tanto ante los brasileños, sumando un importante punto como visitantes, pero que pudo ser un triunfo.

¿Qué pasó? el ex Universidad de Chile tuvo en sus pies la victoria para el conjunto colombiano, en la que a los 88 tuvo en penal a su favor, en la que el argentino se encargó de ejecutar y lo hizo de muy mala forma, elevando su remate a las nubes.

VIDEO: REVISA EL INSÓLITO FALLO DE CONTRERAS