VIDEO | No logró convencer en la U y ahora Rodrigo Contreras brilla en Copa Sudamericana con un doblete

El ex delantero de la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras se lució con un doblete en la Copa Sudamericana.

El ex delantero de la Universidad de Chile, Rodrigo Contreras vive de un gran presente en lo que es su nuevo club, en donde el ‘Tucu’ se consolida como importante figura en Millonarios de Colombia.

En esta jornada, el atacante argentino fue gran figura para un duelo clave de sue quipo dentro de la Copa Sudamericana, en donde Millonarios se impuso por 4-2 ante Boston River por la cuarta fecha del grupo C.

El ‘Tucu’ se lució con un doblete para el triunfo de su equipo, en la que estiró lo que han sido sus grandes números en el elenco colombiano, en donde lleva 12 goles en 20 partidos.

El ex U. de Chile anotó desde los doce pasos su primer gol a los 50 minutos y luego tras una gran jugada personal a los 85 minutos puso el 3-2 para Millonarios, quien se quedo con una victoria crucial.

VIDEO: REVISA LOS GOLES DE RODRIGO CONTRERAS EN LA SUDAMERICANA

¡EMPATÓ MILLONARIOS!



Rodrigo Contreras puso, de penal, el 1 a 1 frente a Boston River.



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¡MILLONARIOS LO DIO VUELTA A POCO DEL FINAL!



Rodrigo Contreras marcó el 3 a 2 frente a Boston River. Su segundo gol en el partido.



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