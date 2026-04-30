¿Y si lo llama la U? El duro diagnóstico de periodista colombiano sobre Rodrigo Contreras en Millonarios: “No se nota…”

Rodrigo Contreras tuvo un paso reciente por el fútbol chileno defendiendo la camiseta de Universidad de Chile, donde alcanzó a disputar 41 partidos y convertir 10 goles.

Sin embargo, su continuidad en el “Romántico Viajero” no se extendió por mucho tiempo y terminó partiendo a Millonarios, donde inicialmente tuvo un buen arranque, ilusionando a la hinchada. No obstante, el presente del nacido en Tucumán ha comenzado a generar debate en Colombia.

De hecho, Contreras en el último encuentro de “Los Embajadores” reconoció problemas personales que han afectado su rendimiento futbolístico, una situación que, según se ha recordado, también habría vivido durante su paso por la U.

En su paso por la U, Contreras viajaba de vez en cuando a Argentina a ver a su familia | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Andrés Marocco y la situación que vive Rodrigo Contreras en Colombia

Ante este escenario, Bolavip Chile se puso en contacto con el reconocido periodista colombiano Andrés Marocco, quien entregó un duro análisis sobre su actualidad.

“Yo creería que están alertas después de esas declaraciones, ¿no? Y eso no gustó ni cayó bien ni en los hinchas, y hasta donde entendí, ni en el mismo equipo”, señaló.

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“Lamentablemente, después de que arrancó muy bien, pues ya no hace los mismos goles, no tiene la misma frecuencia de goleador. Y ha tenido inconvenientes físicos también por un par de golpes que sufrió y unas lesiones, y lamentablemente pues no se nota cómodo en el equipo”, agregó.

Incluso, Marocco planteó que el escenario podría abrir un punto de quiebre en su continuidad. “Me parece que abrió la puerta y cuando uno abre la puerta o entra o sale”, sostuvo.

En resumen…

Rodrigo Contreras, ex Universidad de Chile y actual delantero de Millonarios, vive un presente irregular en Colombia, lo que ha generado cuestionamientos sobre su rendimiento y futuro en el club.