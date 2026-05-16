La dirigencia de Azul Azul no ha perdido la fe por la incorporación del oriundo de Tocopilla. Termina contrato con el Sevilla FC.

Universidad de Chile analiza variantes para el mercado de fichajes y uno de los rumores más potentes es el que vincula a Alexis Sánchez. El histórico delantero tiene su futuro en incertidumbre.

Su contrato con el Sevilla FC expira el 30 de junio y su representante, Fernando Felicevich, está en España para resolver su siguiente paso. Así lo reveló El Deportivo de La Tercera.

Y sobre tal línea, la fuente citada aludió a que hay dos caminos para el oriundo de Tocopilla. Además de estar en la mira de Internacional de Porto Alegre, la cúpula de Azul Azul lo tiene considerado.

“De momento, mientras en Brasil aseguran que el futbolista está siendo tentado por Inter de Porto Alegre, en Universidad de Chile se ilusionan con la posibilidad de que el tocopillano firme en el equipo de sus amores“, se detalló.

Luego, sobre el máximo goleador de la Selección Chilena, se agregó: “Si bien reconocen que no existen acercamientos concretos, las puertas del CDA siempre estarán abiertas para él“.

Alexis Sánchez es el sueño de Universidad de Chile. (Foto: Instagram @alexis_officia1)

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Universidad de Chile no pierde la fe por Alexis Sánchez

Finalmente, se destapó que la dirigencia estudiantil tiene un valioso argumento para ir por el Niño Maravilla. En 2027, se cumplirán los 100 años de la institución y hay que celebrarlo en grande.

“Por el futbolista están dispuestos a realizar esfuerzos económicos, considerando el plus que daría sumarlo justo en el año del centenario del equipo laico”, cerró el sitio.

En síntesis:

El contrato de Alexis Sánchez con el Sevilla FC concluye el próximo 30 de junio.

con el Sevilla FC concluye el próximo 30 de junio. El delantero chileno está en la mira de Internacional de Porto Alegre y Universidad de Chile.

y Universidad de Chile. La dirigencia estudiantil busca sumar al atacante para el centenario del club en 2027.