Según trascendió desde Argentina, la dirigencia de Independiente de Avellaneda no dejará partir a su figura por menos de 3,5 millones USD.

Colo Colo activó su búsqueda en el mercado de fichajes y por ello un viejo conocido suena con fuerza en Macul: ese es el caso de Luciano Cabral. El mediocampista está en la orbita alba.

Sin embargo, Blanco y Negro tendrá que desembolsar una jugosa cifra si quiere quedarse con sus servicios. ¿La razón? Según trascendió desde Argentina, la directiva de Independiente de Avellaneda lo tasó en un millonario precio.

Al menos, así lo informó el medio partidario De la Cuna al Infierno, indicando que el volante de 31 años solo dejará el club bonaerense por propuestas sobre 3,5 millones de dólares.

“No hay un 10 así en el fútbol argentino“, fue el argumento utilizado por la cúpula del elenco trasandino para justificar su postura.

De esta manera, Luciano Cabral se aleja de Colo Colo. Y cómo no, si el monto es inalcanzable -en teoría- para cualquier equipo en Chile. Si el interés sigue en pie, Aníbal Mosa y compañía tendrán que abrir la billetera.

Luciano Cabral está en la mira de Colo Colo. (Foto: Independiente)

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¿A Colo Colo? El presente de Luciano Cabral

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de nueve compromisos tras la cordillera. En dichos encuentros, ha marcado dos goles y no aportó con asistencias.

Cabe consignar que Luciano Cabral tiene contrato vigente con Independiente de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ende, cualquier movimiento tendrá un importante obstáculo.

En síntesis:

Independiente de Avellaneda tasó a Luciano Cabral en 3,5 millones de dólares para su salida.

tasó a en para su salida. El mediocampista de 31 años tiene contrato vigente con el club argentino hasta diciembre 2027 .

tiene contrato vigente con el club argentino hasta . Luciano Cabral registra dos goles en nueve partidos disputados durante la presente campaña trasandina.