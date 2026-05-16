El emblemático zaguero respaldó a su compatriota, que vive un complejo momento en Universidad de Chile.

Si hay una voz autorizada para hablar sobre refuerzos extranjeros en Universidad de Chile es Rogelio Delgado. El recordado defensor paraguayo habló fuerte y claro sobre una incorporación foránea.

En conversación con RedGol, el retirado zaguero se refirió a Lucas Romero. Su compatriota no está siendo considerado en el equipo titular del conjunto estudiantil, lo que lo tiene algo ofuscado.

Por ello, le dejó un potente mensaje a Fernando Gago. Su mediocampista tiene posibilidades concretas de ir al Mundial de 2026 y él no lo tiene entre sus prioridades: pide camiseta a gritos.

“Quizás por ahí no le gusta y va a aprovechar este momento para cambiarlo a mediados de año. No sabemos (…) No sé por qué razón no está jugando, es un futbolista que va para arriba, camina a la consolidación“, lanzó.

“Él ocupa una posición escasa, creo que puede andar muy bien. Por lo que proyecta, es demasiado importante. Por qué no está jugando seguido, es un tema que hay que preguntarle a (Fernando) Gago“, agregó.

Rogelio Delgado respaldó a Lucas Romero. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Lucas Romero no la pasa bien en Universidad de Chile

Finalmente, Rogelio Delgado abordó el futuro del seleccionado paraguayo. Está a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026 desde Recoleta FC, pero despierta interés desde México para el siguiente libro de pases.

“Yo no me lo explico. Es un jugador con tremendo potencial, al alza, y hay que acompañarlo“, concluyó la estrella noventera de Universidad de Chile.

En síntesis:

Rogelio Delgado analizó la suplencia del mediocampista paraguayo Lucas Romero en Universidad de Chile.

analizó la suplencia del mediocampista paraguayo en Universidad de Chile. El entrenador Fernando Gago no tiene al volante entre sus prioridades para el equipo.

no tiene al volante entre sus prioridades para el equipo. Lucas Romero está a préstamo desde Recoleta FC hasta el 31 de diciembre de 2026.