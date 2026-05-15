En primera instancia, el duelo pasó del 23 de mayo al 10 de junio. Sin embargo, volvió a ser aplazado por la entidad organizadora.

Universidad de Chile sufrió una nueva reprogramación: el partido contra O’Higgins por la Liga de Primera cambió por segunda vez de fecha. El encuentro se jugará prácticamente un mes después de lo dispuesto originalmente.

La modificación está expuesta en el sitio oficial de la ANFP, en el que se detalla que el duelo (por la jornada 13) ya no se disputará ni el 23 de mayo ni el 10 de junio, tal como había dictado el último movimiento.

En rigor, el enfrentamiento se desarrollará el jueves 18 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Por lo tanto, Universidad de Chile tendrá cerca de dos semanas de descanso en la categoría de honor.

Cabe consignar que estos ajustes se han realizado por la participación internacional de O’Higgins en la fase de grupos de Copa Sudamericana: sigue con vida en el certamen continental.

Un complejo fixture para ambos equipos, que luchan codo a codo en la tabla de posiciones. Mientras los azules están sextos con 17 puntos, los celestes están cuartos con 19 unidades.

Universidad de Chile y O’Higgins se enfrentarán el 18 de junio. (Imagen: Photosport)

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El apretado calendario de Universidad de Chile en junio

Domingo 7 de junio: U. de Chile vs. Audax Italiano (Copa Chile)

vs. Audax Italiano (Copa Chile) Domingo 14 de junio: Unión La Calera vs. U. de Chile (Liga de Primera)

(Liga de Primera) Jueves 18 de junio: U. de Chile vs . O’Higgins (Liga de Primera)

. O’Higgins (Liga de Primera) Domingo 21 de junio: U. de Chile vs. S. Wanderers (Copa Chile)

vs. S. Wanderers (Copa Chile) Miércoles 24 de junio: Unión La Calera vs. U. de Chile (Copa Chile)

(Copa Chile) Domingo 28 de junio: U. de Chile vs. Unión San Felipe (Copa Chile)

En síntesis: