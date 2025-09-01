Muchos jugadores, tras ser enviados a préstamo desde clubes importantes, encuentran en sus nuevos equipos la oportunidad de mostrar su verdadero potencial y ganar experiencia en un entorno competitivo.

Uno de esos casos es Bianneider Tamayo, defensor venezolano que llegó a Universidad de Chile y fue cedido a Unión Española para sumar minutos en un equipo que lucha por no descender.

Su desempeño y compromiso en los últimos encuentros del cuadro que hace de local en el Estadio Santa Laura han captado la atención tanto de los hinchas de la U como de los seguidores hispanos, quienes valoran su progreso. La combinación de trabajo, apoyo y disciplina parece estar dando frutos en su rendimiento y actitud en la cancha.

Bianneider Tamayo fue “desechado” por la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Bianneider Tamayo brilla en Unión Española tras ser cedido por la U

Tras la remontada ante Ñublense de Chillán, Tamayo atendió al medio partidario Independencia Hispana, donde se mostró contento por su actual nivel.

“La verdad estoy muy contento por el cariño de la gente. Creo que he crecido mucho futbolísticamente, y mi confianza ha aumentado gracias a la seguridad que me transmite el profe y mis compañeros, lo cual es vital”, expresó Tamayo.

“Desde el primer día sabía la situación en la que estaba el equipo, y por eso entendí que tenía que dar la vida por cada pelota. Así soy y así seré, esa es mi esencia dentro de un campo de fútbol”, concluyó.

Recordar que el préstamo tiene una duración de seis meses y es sin opción de compra, por lo que al final de la temporada Tamayo deberá regresar al Centro Deportivo Azul.