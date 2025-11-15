El delantero chileno Junior Fernandes actualmente milita en el Keçiörengücü de la TFF Primera División de Turquía, pero siempre ha sido un nombre que ronda en el ambiente de Universidad de Chile cada vez que se abre un mercado de pases.

El atacante, formado en Cobreloa y figura del recordado equipo azul de 2012, mantiene un vínculo afectivo con el Romántico Viajero y con una parte importante de la hinchada, que nunca ha cerrado del todo la puerta a un eventual regreso.

En los últimos años, su nombre ha aparecido de manera recurrente en conversaciones de redes sociales, especialmente cuando en la U surge la necesidad de sumar experiencia en ofensiva.

El mensaje que instaló nuevamente el nombre de Junio Fernandes en la U

Ahora, en pleno cierre de año y con el mercado de fichajes tomando forma, el ariete de 37 años volvió a instalarse en la conversación. Esta vez no por una declaración propia, sino por un intercambio que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

“Regresa a la U histórico”, le comentó un hincha del Bulla en una publicación de Instagram.

La respuesta llegó desde el entorno más cercano de Fernandes: su pareja contestó sin rodeos y dejó una frase que encendió la ilusión azul. “He will come soon, no te preocupes”, escribió su novia Caglayan Namligez, desatando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales ante la posibilidad de un nuevo ciclo del delantero en el club.

En síntesis…

La posible vuelta de Junior Fernandes a Universidad de Chile volvió a encenderse luego de que su pareja respondiera a un comentario de un hincha en redes sociales, asegurando que el delantero “vendrá pronto”.