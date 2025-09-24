Este miércoles 24 de septiembre es un día negro para el fútbol chileno, toda vez que el ex futbolista Héctor ‘Cabezón’ Roco Lucero falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardiaco en el Hospital San Camilo de San Felipe, según informó El Aconcagua.
El ex jugador fue un histórico de Unión San Flipe, equipo con el cual consiguió dos ascensos. Además, defendió las camisetas de Everton de Viña del Mar, Naval de Talcahuano y Unión Española.
El apellido Roco, además, no es ninguna coincidencia: Héctor Roco fue primo de Marcial Roco, papá de Sebastián Roco, ex jugador de Cobreloa quien a su vez es el padre de Bastián Roco, jugador activo.
Sin duda una lamentable noticia que no solo enluta a Unión San Felipe y sus hinchas, sino que también al fútbol chileno que el día de hoy tuvo que lamentar la pérdida de un jugador que supo ser ídolo de su club y marcar su paso por el balompié criollo.
Arranca el Mundial Sub 20
Este sábado 27 de septiembre arranca el Mundial Sub 20 para Chile, toda vez que el equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrentará a las 8 de la noche a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.