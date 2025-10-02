Cuando la Selección Chilena vivía un mal momento previo a su gloriosa época de la mano de Marcelo Bielsa, un “Mago” se puso la capa para subir el nivel del “Equipo de Todos”. Se trata de Luis Jiménez, jugador que fue gran figura de La Roja a mediados de la década de 2010 mientras jugaba nada menos que para el Inter de Milan.

Con los años, el talentoso jugador formado en la cantera de Palestino, siguió haciendo carrera en grandes clubes como Fiorentina, Parma y West Ham United de Inglaterra. Años más tarde se fue al fútbol de los petrodólares, defendiendo las camisetas de Al Ahli, Al Nasr, Al Arabi y Al Gharafa.

Allí logró aumentar considerablemente su capital. Tanto, que comenzó a incursionar como empresario, rubro en el que se desempeña hasta estos días. Sin embargo, hoy está atravesando un complicado momento.

Luis Jiménez en quiebra

El “Mago”, quien se encuentra participando de un reality show, atraviesa hoy una complicada crisis financiera. Se trata de la sociedad Importadora y Comercializadora López Jiménez, empresa que enfrenta una multimillonaria deuda con varias instituciones financieras tanto estatales como particulares.

Según reveló El Dínamo, esta situación se originó tras la solicitud de quiebra forzosa presentada por los acreedores del exjugador.

Destacan los montos adeudados a entidades como el Banco Itaú por un monto de $664 millones. Le sigue el Banco Santander por un monto de $312 millones y Scotiabank por $89 millones. A ello se suma una deuda con la Tesorería General de la República por $50 millones.

Pero la deuda va más allá, ya que también poseen problemas en cuanto a cotizaciones previsionales, salud, finiquitos, Fondo de Cesantía, Mutuales de Seguridad y otros pagos adeudados a otras empresas. La deuda asciende en total a $1.192 millones.

Abogado de Luis Jiménez alza la voz por su cliente

El abogado del “Mago”, Sebastián Zapata, conversó con El Dínamo sobre esta situación: “Siempre existió la convicción de que se podía salir de los incumplimientos sin necesidad de solicitar una reorganización”.

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado para ellos y asegura que avanzaron en una propuesta con el acreedor principal. Sin embargo, afirmó que: “dejaron de contestarnos”