La grave denuncia de Pedro Carcuro contra conductor de Uber que causa impacto en redes: “Me dijo bájate conche…”

El periodista de TVN y Radio Agricultura relató una tensa situación vivida con un conductor de Uber, la que terminó con un fuerte intercambio verbal y amenazas.

Durante las últimas horas, el periodista deportivo Pedro Carcuro relató una grave y tensa situación que vivió con un conductor de la aplicación Uber en la comuna de Providencia, hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según su testimonio, el conflicto comenzó a raíz de un comentario sobre el estacionamiento del vehículo en la vía pública, lo que derivó en una discusión que escaló de forma inesperada.

El relato de Pedro Carcuro sobre la violenta agresión

En Radio Agricultura, el reconocido periodista explicó que el intercambio verbal se intensificó cuando el conductor reaccionó de manera agresiva ante la situación.

“Usted sabe que esto no lo puede hacer porque está prohibido estacionarse en este lado de Providencia”, le habría dicho el conductor.

A lo que Carcuro respondió: “Sí, le dije yo, está prohibido pero estacionarse, bien lo ha dicho usted, los autos paran un minuto, 30 segundos o menos para que uno se pueda subir porque hay mucha gente que usa taxis o aplicaciones”.

Pedro Carcuro entregó los detalles de su encontrón con el Uber | FOTO: Pablo Rojas Madariaga/Aton Chile

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El intercambio verbal, según su versión, fue subiendo de tono rápidamente. “Claro que te importa a ti weón, si los que pagamos los partes somos nosotros, ustedes todos son unos patudos que quieren sacarnos el jugo a nosotros, bájate conchetu…”, habría continuado el conductor, de acuerdo con el relato del comunicador.

Carcuro agregó que la situación escaló aún más, asegurando que el conductor habría intentado agredirlo físicamente. “Así, yo tranquilo se lo juro por mis hijos, porque sabía que si no quedaba la escoba. El tipo de repente se da vuelta con el afán de meterme una mano. Era un muchacho de unos 40 o 45 años. Afortunadamente no me pudo agredir y yo lo más rápido que puedo, dentro de mis inhabilidades físicas, me volví al edificio en Providencia”, continuó relatando.

“Vi a un tipo desquiciado, descontrolado, que me atacó porque le hice un comentario sin ninguna violencia”, agregó el periodista.

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Habrá que esperar si hay una respuesta por parte de Uber | FOTO: Ramon Monroy/Aton Chile

Finalmente, el también comunicador de TVN reflexionó sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. “Yo pienso que si es una mujer que puede ser agredida, cómo soportan a estos energúmenos… las empresas de app contratan sin verlos”, cerró.

Pedro Carcuro estuvo a punto de ser agredido por un conductor de la aplicación Uber. El nivel de algunos conductores es simplemente delictivo. A @Uber_Chile le interesa solo ganar dinero, lo que les ocurra a los pasajeros les importa nada.@Uber @Uber_Support pic.twitter.com/bpy1kmP1lp — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) May 7, 2026

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En resumen…